Ødela midtdeler etter sammenstøt på E6 i Steinkjer

Saken oppdateres.

To biler er involvert i ulykken på Mæresmyra på E6, like sør for Steinkjer. En person er kjørt til legevakt for en sjekk.

Operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt forteller at bilene som var innblandet i ulykken var på vei nordover.

- Det er fletting på stedet, men vi vet ikke hva som er årsaken til sammenstøtet, sier Krogstad.

Han opplyser at midtdelerne på stedet har fått seg en trøkk, og at mellom 10 og 15 meter av disse er ødelagt.

Fotograf Leif Arne Holme kjørte like bak ulykkesbilene og så hva som skjedde.

- En liten lastebil skulle kjøre forbi en personbil på tofelts-strekket på E6 nordover. Plutselig legger personbilen seg ut og blir hektet fast foran på lastebilen. Deretter blir den dyttet opp på midtdelerne og blir skjøvet flere titalls meter bortover. Det var ganske dramatisk, forklarer Holme.

Det er ikke store trafikale problemer på stedet. Veien skal være ryddet.