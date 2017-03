Blinde Scott (12) blir hedret som dyrehelt

Saken oppdateres.

- Det er kjempeartig og overraskende. Scott tok nyheten veldig med ro, men han fikk servert kokt fisk den dagen vi fikk høre at vi vant, så det ble litt feiring, sier eier Marte Alstad fra Steinkjer.

For fjerde år på rad kjører Agria Dyreforsikring en kampanje for å «sette fokus på alle dyrehelter som gir oss trygghet og omsorg i hverdagen.».

Av 760 nominerte er border collien Scott én av ti som tildeles tittelen dyrehelt. Han er Trøndelags eneste delvinner, og kan om noen uker bli kåret til Norges dyrehelt av en jury.

Deltatt i over 50 leteaksjoner

I 2014 skrev Adresseavisen om Marte Alstad og hundene Scott og Kayaque som trosset utfordringer og gikk Trøndelag på langs . Alstad var sykmeldt fra jobben på grunn av hjerteproblemer, mens Scott hadde mistet synet da han var ung.

Med hjelp fra minstemann Kayaque (nå 9 år) brukte de ni junidager på å gå fra Flensjøen til Finnkoisjøen i Tydal. Siden den gang har det blitt utallige turer der Scott har brukt sine gjenværende sanser til å spore opp savnede hunder.

- Han har gått sporkurs og er brukt i mellom 50 og 60 leteaksjoner etter savnede hunder. Det var derfor han ble nominert til prisen, sier Alstad.

Sammen med hundene har hun besteget 13 av Norges 19 høyeste fjell og krysset Norge på tvers.

Facebook-gruppen «Blinde Scott's gruppe» har over 1500 medlemmer, og historien om Alstads firbente venn ble i fjor til boken «Hunden i Melkeveien - En blind historie».

Scotts siste mulighet

Neste kapittel i Scotts historie dreier seg om en annen blind hund. Nå skal han gjøre omplasseringshunden Zinga (2 år) i stand til å bli med gjengen og gå Norge på langs neste sommer.

- Zinga hadde behov for en eier med erfaring og tid, og noen som har fulgt Scott tipset om meg. Jeg falt pladask og klarte ikke å si nei.

Zinga er blandingsrase og ble født blind. Før hun eventuelt kan gå Norge på langs, trenger hun opplæring fra veteranen i flokken.

- Jeg håper Scott holder formen, men jeg tror at neste sommer kan bli hans siste mulighet. Håpet er at Zinga en dag kan overta sporjobben etter ham. Gjennom alt dette får forhåpentligvis folk øynene opp for at blinde hunder kan få fullverdige liv, sier Alstad.