- Bruker en kveldsstund på å slå sammen kommuner

Aspli brukte sine tre minutter på talerstolen til å fortelle hvor meningsløst vedtaket om tvangssammenslåing av Vikna, Nærøy, Leka og Bindal er.

Han har aldri lagt skjul på hvor feil han synes kommunene i Ytre-Namdal er behandlet , og la heller ikke noe imellom fra talerstolen.

- Regjeringspartiene med Venstre som pådriver synes tydeligvis det har skjedd litt for lite i kommunereformen. Så da hjelper det litt på selvbildet med tvangssammenslåing av noen tilfeldige kommuner, sa Aspli.

Dette sa partilederen i sin landsmøtetale

Ikke grunnlag

Han viste til at de fire kommunene ble tvangssammenslått etter at kommunene selv har fulgt opp regjeringens krav om utredning.

- Det var lange forhandlinger, folkeavstemning, og kommunestyrevedtak om at det ikke er grunnlag for å enes om sammenslåing Likevel peker de på oss. Vi spør oss: Hvor er den faglige begrunnelsen? Hvor er den helhetlige vurderingen? Hvor er utredningen over hvilke kommuner som bør tvangssammenslås? freste han fra talerstolen.

Meningsløst

Han kalte det meningsløst over hvor lettvint og uansvarlig kommunene er behandlet.

- Når vi i samme lokale prosess med folkeavstemning aksepterer ønsket til befolkningen på Lund om å bli overflyttet til Namsos, har vi tatt det som en selvfølge at det ble avgjort i stortingsvedtaket i vår. Men neida, det er jo en så stor og vanskelig sak som regjeringen må ha lang tid på å avgjøre. En regjering som har økt byråkratiet med 4000 ansatte i perioden må ha lang og grundig saksbehandling på å avgjøre om 65 personer innenfor samme fylke skal få bytte kommune. Men når fire kommuner skal tvangssammenslås, der én også må skifte fylke, kan noen kamerater avgjøre det på en kveldsstund, sa han og møtte applaus fra delegatene.

Reversering

Han er soleklar på den behandlingen hans og andre kommuner i samme situasjon har fått forteller om en regjering som ikke bryr seg om hvordan folk skal behandles.

- Derfor er det viktig og betryggende at det er åpnet for reverseringer der det lokalt ikke ligger til rette for, eller er naturlig å finne gode løsninger for sammenslåing, sa han.

Parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad sa i sin tale at kommunalminister Jan Tore Sanner viste skremmebilde av hvor mange eldre per innbygger det blir i distriktskommuner over hele landet, deriblant Indre Namdal , da han var på kommunekonferansen til KLP i Trondheim forrige uke.

- Han brukte det som argument for å slå sammen kommuner, og at kompetansen i mange av disse kommunene er for dårlig. Argumentasjon er merkelig. De fleste av oss skjønner at det blir ikke færre eldre av å slå sammen kommuner, det blir heller ikke behov for mindre eldreomsorg. Det er mulig at det statsråden egentlig mener å si, er at tilbudene må sentraliseres og at folk må flytte etter? Men det sa han ikke. Mitt poeng i denne sammenhengen er at Høyre og statsråden konsekvent velger å snakke ned distriktskommunene og kompetansen til dem som jobber der, sa Arnstad.

- Sier dere ikke er gode nok

Hun mente at Sanner heller burde fokusert på det positive som skjer. Hun trakk blant annet frem de unge bøndene i Indre Namdal som har satset gjennom fjell-landbruket, Li skole som har lyktes med et varmt skolemåltid i løpet av dagen, og de mange gründerne som tar risiko og satser i dette området.

- Men det valgte han ikke, han valgte det negative i stedet. Det han egentlig velger å si er at dere er ikke gode nok, verken dere som bor eller dere som jobber i disse kommunene. Dere burde egentlig flytte, dere må i alle fall takke dere sjøl hvis dere fortsatt vil bo i disse kommunene. En slik holdning fortjener verken folk i Indre Namdal eller i andre deler av Norge å bli møtt med, sa hun.