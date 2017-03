Bil kjørte ned gjerde og traff gravstøtte

Saken oppdateres.

Det var natt til søndag at en bil kjørte ned gjerdet ved kapellet i Verdal, forteller operasjonsleder Johnny Olsen i Trøndelag politidistrikt.

Sammenstøtet førte til at en av gravstøttene tippet litt over, viser et bilde fra området.

- Vi fikk melding om hendelsen klokken 09.37 søndag morgen. Vi har hatt en patrulje der for å sikre eventuelle spor, sier Olsen.

Ønsker tips

Søndag morgen var det ingen tegn til gjerningsmannen. Nå ønsker politiet tips i saken.

- Vi har opprettet sak og er interessert i tips fra publikum, sier Olsen.