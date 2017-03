Fylkesvei i Grong åpnet etter steinras

Saken oppdateres.

Klokka 20.55 åpnet det ene kjørefeltet etter at steinraset hadde stengt hele veibanen å¨strekningen Bjørgan-Murumoen mellom Grong og Sverige i en og en halv time.

- Det er oversiktlig på stedet og veibanen er merket med kjegler, sier trafikkoperatør Anita Berglund i Statens Vegvesen. Hun forteller at det andre kjørefeltet først blir åpnet tirsdag morgen. Veien er nå kjørbar bådfe for små og store biler. Det skal ifølge Berglund ikke være fare for flere ras.

Raset skjedde mandag kveld på fylkesvei 74 mellom Grong og svenskegrensa. Det var ingen personskader som følge av raset.

- Store steiner har rast ned fra en skjæring, forteller operasjonsleder Lars Letnes hos politiet i Nord-Trøndelag. Han sier begge veibanene er stengt og de trenger en hjullaster for å få ryddet veien.