Front mot front-ulykke på Langstein

Saken oppdateres.

Politiet i Nord-Trøndelag melder på Twitter klokken 19.00 at to personbiler er involvert i en trafikkulykke på Langstein, Stjørdal. Det er en front mot front-ulykke, og trafikken står ved stedet. Klokken 19.25 melder politiet at det er fem involverte personer som alle kjøres til legevakt for sjekk. Årsaken til ulykken var forbikjøring i sørgående felt der bil traff bil som kom imot.