Vegvesenet får kritikk etter stridsvognulykke

Saken oppdateres.

Statens havarikommisjon kom onsdag med sin rapport etter dødsulykken i Snåsa i Nord-Trøndelag 7. mars i fjor der en 46 år gammel mann fra Selbu mistet livet i en frontkollisjon med en bergingspanservogn, skriver Trønder-Avisa .

Undersøkelsene har vist at Statens vegvesen ga Forsvaret fritak fra krav til ledsagerbil ved kjøring av den brede vognen. 46-åringen var på vei til jobb da varebilen han kjørte kolliderte med stridsvognen.

Vilkårene for fritaket var at det skulle gjennomføres kompenserende tiltak for å ivareta trafikksikkerheten til ordinær trafikk. Kommisjonen mener dette ikke ble ivaretatt tilstrekkelig og skriver i sin rapport at "kampsonens utstrekning var svakt definert, kompenserende tiltak var mangelfulle, og ordinære trafikanter fikk utilstrekkelig varsling om den varierende aktiviteten på veien".

Kommisjonen tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser. Videre mener kommisjonen at Forsvaret må forbedre skilting og varsling i kampsoner, slik at ordinære trafikanter blir tilstrekkelig informert om farens utstrekning og innhold. I tillegg bør Forsvaret gi bedre kjøreopplæring for beltekjøretøy.

Militære kjøretøy var involvert i til sammen seks ulykker under Cold Response.