Sjokk og redsel i nabolaget

Han vokste opp i et av nabohusene hvor avdøde bodde, og bor nå bare noen få hus unna der igjen.

- Jeg bor bare noen hundre meter unna der det skjedde og det er klart dette har påvirket alle her i nabolaget, sier Jon-Erik Myhr Andersen som er på besøk hos faren sin Anders Andersen, i huset hvor han vokste opp. Derfra har de utsikt til sperrebåndene politiet har satt opp.

- Jeg var hjemme hos meg selv da jeg skjønte at noe skjedde. Da jeg så på nyhetene at noe hadde skjedd sprang jeg bort til foreldrene mine, for å forsikre meg om at dem jeg er glad i var trygge. Det var de heldigvis, men det er tragisk det som har skjedd, sier Myhr Andersen som har vært på besøk i barndomshjemmet siden de fikk vite hva som har skjedd lenger borti gata.

- Dette er et lite nabolag og de fleste vet om hverandre, sier Anders Andersen.

Ble vitne

Et annet vitne så at helsepersonell drev med livreddende førstehjelp.

- Jeg kom kjørende da det kom en ambulanse i stor fart. Jeg så at det sto ganske mange personer rundt på stedet, sier vitnet til Adresseavisen.

Vitnet så at en person, som var pågrepet, befant seg ved siden av veien. En annen mann lå på gaten.

- De drev med livreddende tiltak, sier vitnet.

- Jeg ble redd

Da vitnet kom til stedet var det mye politi og helsepersonell på stedet.

- Jeg ble redd. Det var ikke noe greit å se det som skjedde, sier vedkommende.