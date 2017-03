Saken oppdateres.

Nødetatene har rykket ut til et boligfelt ved Steinkjer sentrum etter at to personer har vært i en slåsskamp på stedet, skriver Trønder-Avisa .



- En person er svært alvorlig skadd, og det foregår livreddende førstehjelp på stedet, opplyser politistasjonssjef Snorre Haugdal i Steinkjer til avisen.

Politiet og helsepersonell er på stedet, skriver politiet på Twitter.