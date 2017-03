Drapssiktet 24-åring varetektsfengslet i fire uker

Saken oppdateres.

24-åringen er siktet for forsettlig drap på sin far i 60-årene, etter voldshendelsen som skjedde på åpen gate i Sørlia i Steinkjer torsdag ettermiddag. Han ble fredag ettermiddag varetektsfengslet i fire uker av Inntrøndelag tingrett, hvorav en uke i full isolasjon og med medieforbud.

Siktede anket på stedet. Forsvarer Rolf Christensen hadde følgende kommentar til dette:

- Jeg tar det til etterretning.

- Person som psykisk har det problematisk

Den siktede ble pågrepet rett ved åstedet og satt torsdag kveld i avhør i mange timer, hvor han ga en forklaring til politiet om hendelsesforløpet. Ifølge fengslingskjennelsen har 24-åringen erkjent å ha forvoldt sin fars død, men har ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld.

Rettspsykiater Michael Setsaas gjennomførte i tillegg en såkalt prejudisiell observasjon av siktede etter pågripelsen.

Klokken 13.00 fredag kom 24-åringen inn i fengslingsmøtet i Inntrøndelag tingrett etter å ha snakket med forsvarer Christensen på et siderom. 24-åringen var iført lysegrå genser og mørk grå bukse. Han så sliten ut.

Under fengslingsmøtet ble Setsaas' observasjoner og siktedes psykiatriske tilstand et tema, og ifølge politiadvokat Kåre Svepstad ved Trøndelag politidistrikt er det sterk tvil om 24-åringen er strafferettslig tilregnelig.

Politiadvokaten opplyser at Setsaas mener at mannen fremstår psykotisk, og han antar også at han var det på handlingstiden.

- Vi opplever at det Setsaas beskriver i sin rapport nok er riktig, at dette er en person som psykisk har det problematisk, sier Svepstad.

Psykiater Setsaas anbefaler i sin foreløpige erklæring at 24-åringen underlegges en judisiell observasjon for å få avklart tilregnelighetsspørsmålet. Påtalemyndigheten har overfor retten begjært at dette skjer på Brøset i Trondheim i en eventuell varetektsperiode.

Under en pressekonferanse fredag, opplyste Svepstad at den siktede mannen har en psykiatrisk historikk.

På stedet kort tid etter

Politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen i Steinkjer klokken 14.14 torsdag.

- Vi var på stedet seks minutter senere. Det ble gjennomført livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Mannen døde som følge av skadene han ble påført, sa politistasjonssjef i Steinkjer, Snorre Haugdahl på en pressekonferanse i 18-tiden torsdag.