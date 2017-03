Drapssiktet 27-åring varetektsfengslet i åtte nye uker

Saken oppdateres.

Mannen har sittet i varetekt siden 3. mars , og ble fredag varetektsfenglset i åtte nye uker. Det bekrefter mannens forsvarer Trond Peder Nilsen til Adresseavisen.

- Han samtykker i det, og vi var ikke til stede i retten i dag da det ble kjent, sier Nilsen.

- Ikke tatt det inn over seg

Det var onsdag 1. mars at den siktedes kone ble fraktet til sykehus i Levanger etter å ha blitt utsatt for vold. Fredag 3. mars døde hun av skadene , og ektemannen ble siktet for

Nilsen har tidligere sagt til Adresseavisen at han er usikker på om hans klient forstår hvor alvorlig det han er siktet for er.

- Jeg tror nok han forstår det, men det ser ikke ut til han har tatt det inn over seg, sier Nilsen fredag kveld.

Rettssak i juni

Nilsen sier han foreløpig ikke har diskutert saken i dybden med sin klient.

- Vi har ikke fått alle dokumentene i saken ennå, blant annet mangler obduksjonsrapporten. Så vi har ikke hatt så mange samtaler den siste tiden, sier Nilsen.

Han sier til Adresseavisen at rettssaken er berammet til juni.

