Psykiater: - Siktede kan ha vært psykotisk da drapet skjedde

24-åringen er siktet for forsettlig drap på sin far i 60-årene, etter hendelsen som skjedde på åpen gate i et boligfelt i Steinkjer torsdag ettermiddag.

Den siktede ble pågrepet på stedet og satt torsdag kveld i avhør i mange timer, hvor han ga en forklaring til politiet om hendelsesforløpet. Rettspsykiater Michael Setsaas gjennomførte i tillegg en såkalt prejudisiell observasjon av siktede etter pågripelsen.

- Person som psykisk har det problematisk

Klokken 13.00 fredag kom 24-åringen inn i fengslingsmøtet i Inntrøndelag tingrett etter å ha snakket med sin forsvarer Rolf Christensen på et siderom. 24-åringen var iført lysegrå genser og mørk grå bukse. Han så sliten ut. Klokken 14.00 trakk sorenskriver Ivar K. Iversen seg tilbake for å skrive kjennelse. Avgjørelsen i saken avsies klokken 15.30.

Under fengslingsmøtet ble Setsaas' observasjoner og siktedes psykiatriske tilstand et tema, og ifølge politiadvokat Kåre Svepstad ved Trøndelag politidistrikt er det sterk tvil om 24-åringen er strafferettslig tilregnelig.

Politiadvokaten opplyser at Setsaas mener at mannen fremstår psykotisk, og han antar også at han var det på handlingstiden.

- Vi opplever at det Setsaas beskriver i sin rapport nok er riktig, at dette er en person som psykisk har det problematisk, sier Svepstad.

Psykiater Setsaas anbefaler i sin foreløpige vurdering at 24-åringen underlegges en judisiell observasjon, for å få avklart tilregnelighetsspørsmålet. Dette er noe påtalemyndigheten ønsker at skal skje på Brøset i Trondheim i en eventuell varetektsperiode - og vurderes nå av tingretten.

Under en pressekonferanse etter at retten hadde trukket seg tilbake for å skrive kjennelse fredag, opplyste Svepstad at den siktede mannen har en psykiatrisk historikk.

På stedet kort tid etter

Politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen i Steinkjer klokken 14.14 torsdag.

- Vi var på stedet seks minutter senere. Det ble gjennomført livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Mannen døde som følge av skadene han ble påført, sa politistasjonssjef i Steinkjer, Snorre Haugdahl på en pressekonferanse i 18-tiden torsdag.