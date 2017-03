- Rus er et sentralt tema i etterforskningen

Saken oppdateres.

Politiet bekrefter fredag ettermiddag at rus er en sentral del av etterforskningen i saken der en 24-åring er siktet for forsettlig drap på sin far. Politiadvokat Kåre Jostein Svepstad og politistasjonssjef i Steinkjer Snorre Haugdahl, uttalte seg til pressen i etterkant av fengslingmøtet i Inntrøndelag tingrett fredag.

- Rus er et tema. Det kan jeg bekrefte. Vi vil ikke utdype det, men det er et sentralt tema i etterforskningen, sier politiet.

- Ingen har sett voldshendelsen

- Var det vitner til selve voldshendelsen?

- Vi har ikke avhørt vitner så langt som har som har sett selve voldshendelsen. Det er mange vitner som har hørt og noen som har kommet til like etterpå.

Obduksjon av mannen i 60-årene ble gjennomført fredag.

- Obduksjonsrapporten vil da forhåpentligvis foreligge i løpet av dagen eller lørdag.

Vil ikke si noe om drapsvåpen

Politiet skal ha sikret det de mener er drapsvåpenet.

- Vi ønsker ikke å si noe om drapsvåpenet. Fremdeles er det mange vitner som ikke er avhørt. Derfor ønsker vi ikke å gå ut med detaljer knyttet til hvordan det her har skjedd da det kan være med og påvirke hvordan vitner forklarer hva man har sett. Man kan si ting som man egentlig ikke har sett fordi man har fått en opplysning fra media, sier politiet.

Politiet ønsker heller ikke å si noe om hvorfor siktede var i nabolaget der faren bodde i går.

