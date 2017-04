Var på frifot i sju timer før han ble tatt for innbruddsforsøk igjen

Saken oppdateres.

Politiet i Nord-Trøndelag meldte på Twitter søndag kveld om en person som forsøkte å bryte seg inn på et verksted i Steinkjer sentrum.

- Han ble oppdaget under innbruddsforsøket og dermed avbrutt, sier Ole Tuset, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt

- Politiet påtraff mannen etter at han ble utpekt av melder. Han erkjenner at han har forsøkt å bryte seg inn, og sitter nå i avhør hos politiet.

På raid natt til søndag

Den aktuelle gjerningspersonen viser seg å være den samme mannen som tidligere på dagen erkjente å ha utført flere grove tyveri natt til søndag .

Mannen, som er i 30-årene, ble i etterkant av ettermiddagens avhør sluppet løs. Timer senere ble han altså pågrepet på nytt for enda et innbruddsforsøk.

- Viktig at folk sier ifra

- Det er viktig for oss som representerer politiet i Steinkjer å signalisere at vi tar slike saker på alvor, og det er viktig at folk sier ifra slik at vi får reagert, sier Tuset.

- Vi ber folk ta kontakt med politiet hvis de opplever noe de synes virker mistenkelig, noe som er blitt gjort i disse tilfellene.