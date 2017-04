Drapssiktet innlegges for å avklare om han er tilregnelig

Saken oppdateres.

Ifølge en pressemelding fra politiet mandag ettermiddag viser den foreløpige obduksjonsrapporten at dødsårsaken er knusningsskader i hodet som følge av stump vold.

Det var torsdag i 14-tiden at 24-åringen ble pågrepet og siktet for forsettlig drap på sin far i 60-årene . Voldshendelsen skjedde på åpen gate i Sørlia i Steinkjer. Han ble fredag ettermiddag varetektsfengslet i fire uker av Inntrøndelag tingrett , hvorav en uke i full isolasjon og med medieforbud.

Han ble imidlertid ikke satt fengsel.

- Siktede ble fremstilt for lege etter fengslingsmøtet på fredag, og ble vurdert til å være for syk til å sitte i fengsel, sier politiadvokat Kåre Svepstad ved Trøndelag politidistrikt.

Med politivakthold

Politiadvokaten opplyser at den siktede 24-åringen derfor ble plassert ved St. Olavs Hospital avdeling Østmarka i Trondheim med politivakthold.

Rettspsykiater Michael Setsaas gjennomførte en såkalt prejudisiell observasjon av 24-åringen etter pågripelsen torsdag. Under fengslingsmøtet ble Setsaas' observasjoner og siktedes psykiatriske tilstand et tema, og Svepstad opplyste til pressen at det er sterk tvil om 24-åringen er strafferettslig tilregnelig.

Psykiater Setsaas anbefalte i sin foreløpige erklæring at 24-åringen underlegges en judisiell observasjon for å få avklart tilregnelighetsspørsmålet. Påtalemyndigheten begjærte derfor overfor retten at siktede overføres til tvungen observasjon ved St. Olavs Hospital avdeling Brøset i Trondheim i varetektsperioden.

Flyttes til Brøset

Mandag fikk Svepstad beskjed om at tingretten har gitt medhold i dette.

- Siktede flyttes derfor fra Østmarka til Brøset i dag, sier Svepstad.

Inntrøndelag tingrett har i tillegg oppnevnt Setsaas samt psykiater Solveig Klæbo Reitan som sakkyndige i saken.

Utvidet rundspørring

Politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen i Steinkjer klokken 14.14 torsdag, og var på stedet seks minutter senere. Det ble gjennomført livreddende førstehjelp, men livet til siktedes far sto ikke til å redde. Mannen døde som følge av skadene han ble påført.

Under en pressekonferanse i Inntrøndelag tingrett torsdag ettermiddag, opplyste Svepstad og politistasjonssjef i Steinkjer, Snorre Haugdahl, at ingen vitner har sett hva som skjedde mellom faren og sønnen. Slik er situasjonen fortsatt.

- Lørdag ble det gjort en utvidet rundspørring i området, men det har ikke brakt noen nye vitner til selve voldsepisoden, opplyser Svepstad.