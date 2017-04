Rørvik-høne til Hurtigruta

Saken oppdateres.

Hurtigrutas gjester vil i løpet av nærmeste fremtid kunne få servert kortreist mat i form av høne om bord på de ulike skipene. Andvik hønseri og hytteutleie har nemlig inngått en avtale om å levere 7500 verpehøns, som skipene tar imot på kaia i Rørvik.

- Vi er i en prøvefase nå, men vi regner med at dette vil fortsette, sier Mikal Nordheim i Andvik hønseri og hytteutleie.

- Usmakelig alternativ

Bedriften med fire ansatte har allerede en leveranseavtale med Hurtigruta, der de årlig leverer tre millioner egg. Nordheim forteller at de nå er fornøyde med den nye avtalen.

- Sånn økonomisk gjør ikke dette store forskjellen for oss enda, men vi er veldig glad for at hønene nå kan bli brukt til noe annet enn til betong. At mat blir brukt til det siste alternativet synes jeg er ganske usmakelig, sier Nordheim.

- Vinn-vinn

Tidligere i år oppsto det debatt rundt dårlig matutnyttelse etter at programmet Forbrukerinspektørene på NRK tok opp at svært få høns brukes til mat i Norge.

Svein Lian, kommunikasjonsrådgiver i Hurtigruta, sier derfor at de setter pris på den nye avtalen med Vikna-bedriften.

- Det blir helt suverent å kunne tilby hønsekjøtt som gourmetmat fremfor at det skal havne på søppeldynga. Nå får vi kortreist og god mat levert på kai to ganger om dagen gjennom hele året, så dette er vinn-vinn.

