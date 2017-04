Vogntoget var for langt til å kjøre på E6 i Nord-Trøndelag

Saken oppdateres.

Politiet i Nord-Trøndelag fikk mandag kveld flere meldinger om et langt vogntog som kjørte sørover på E6 i Snåsa, skriver politiet på Twitter. En patrulje rykket ut og stanset vogntoget.

- Det var rett og slett for langt. Vi har opprettet sak, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen i Trøndelag politidistrikt.

Vogntoget var 25,25 meter langt, mens grensen for vogntog som kjører på E6 nord for Asphaugen er på 19,5 meter.

- Det er på grunn av veiene og kurvene på veiene at det ikke er lov til å kjøre med et så langt vogntog på E6 nord for Asphaugen, sier leder for utekontrollen til Statens vegvesen i Nord-Trøndelag, Trine Giskås.