Mopedist mistenkt for ruskjøring i Verdal

Saken oppdateres.

En mopedist er mistenkt for kjøring i beruset tilstand i Verdal natt til onsdag.

- Vi fikk en henvendelse om at en mopedist hadde vært på et utested, og at det var mistanke om ruskjøring. Politiet dro hjem til mannen og fortalte om mistanken og tok en utåndingsprøve. Den viste godt over lovlig verdi, opplyser operasjonsleder i politiet i Trøndelag, Dag Hjulstad.

Politiet oppretter sak.