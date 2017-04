Politiet avfyrte vådeskudd i Stjørdal - Spesialenheten varslet

Saken oppdateres.

Det er politiet i Trøndelag som melder om vådeskuddet i en pressemelding fredag formiddag.

Vådeskuddet skjedde tirsdag denne uken klokken 23.10, og ingen ble skadd.

- Vådeskuddet er rapportert til Politidirektoratet og Spesialenheten. Vi kan ikke gi detaljer rundt vådeskuddet, men henviser til Spesialenheten, heter det i pressemeldingen.

Maskinpistol

Etterforskningsleder Per Martin Utkilen ved Spesialenhetens avdeling for Midt- og Nord-Norge bekrefter at de har mottatt melding om hendelsen og at det nå settes i gang etterforskning.

- Vi regner med å være ferdige med etterforskningen i løpet av april.

- Hvilket våpen ble avfyrt?

- Det var en MP5 og det er snakk om ett skudd, sier Utkilen.

MP5 er en maskinpistol og er politiets standardvåpen ved siden av pistol.

Skuddet skal ha gått av i forbindelse med oppstart av tjenesten sent på kvelden tirsdag.

- Vi har fått vite at det var flere personer til stede under hendelsen, sier Utkilen.

- Ivaretar ansatte

- Dette er første gang vi har hatt et vådeskudd ved lensmannskontoret her på Stjørdal, og det er første gang jeg opplever dette som leder, sier lensmann Marit Stigen i Stjørdal til Adresseavisen.

- Vi ivaretar ansatte som var involvert, legger hun til.

- På hvilken måte?

- Det viktigste er dialog, og det individuelt hvordan det skjer fra tilfelle til tilfelle.

Også vådeskudd på øvelse

Det er ikke første gang politiet har avfyrt vådeskudd i Stjørdal. 25. mai i fjor skjedde en hendelse forbindelse med politiets innsatstrening på Leksdal skyte- og øvingsfelt i Elvran i Stjørdal .

En politimann hadde ikke sikret maskinpistolen sin da han kom borti avtrekkeren med lillefingeren. Skuddet gikk i betongulvet og et fragment traff en politikvinne i leggen, gikk det frem av Spesialenhetens påtaleavgjørelse i saken .

Sjefen for Spesialenheten mente at politimannen brøt straffelovens paragraf 188 fordi han utviste uforsiktig omgang med maskinpistolen under øvelsen. Det var også flere deltakere og instruktører i rommet som potensielt kunne ha blitt skadet, het det i avgjørelsen.

Saken ble likevel avgjort med påtaleunnlatelse. Politimannen fikk ikke en strengere reaksjon fordi våpenet skulle være avsikret under øvelsen, på grunn av at situasjonen var krevende og fordi det var første gangen politimannen var med på en slik øvelse. «Spesialenheten mener etter en samlet vurdering at overveiende grunner taler for ikke å påtale handlingen», het det i avgjørelsen.

Prosjektil i leggen

I vedtaket gikk det videre frem at vådeskuddet skjedde i forbindelse med at politimannen og en makker skulle ta seg inn gjennom en dør der det var ukjent for dem hva som møtte dem på innsiden.

Politimannen skulle åpne døren og valgte å henge maskinpistolen, en MP5, i reim for å ha begge hender fri. Han glemte da å sikre våpenet før han hengte ned våpenet. Hans lillefinger kom deretter bort i avtrekkeren og et skudd gikk av. Prosjektilet gikk ned i betonggulvet, og et fragment traff politikvinnen som befant seg bak ham.

Vådeskuddet skjedde i trappeløpet utenfor øvingsrommene, og et prosjektil på 2x2x2 millimeter traff politikvinnen i leggen. Det var også flere andre personer i rommet, blant annet ventende deltagere som sto i trappereposet, går det frem av dokumentet.

Også annen politikvinne truffet

I november 2015 ble også en politikvinne skadet da kollegaen hennes avfyrte et skudd som traff henne i foten ved Namsos og Fosnes lensmannskontor. Hendelsen skjedde da en politibetjent skulle demonstrere noe på pistolen.

Spesialenheten skrev følgende: «[Betjenten skulle] vise eller prøve noe på hennes tjenestepistol mens den var i hylstret som hun bar på hoften. Han stilte seg bak henne og det neste hun husker er at det sa «pang» og at hun lå på gulvet og hadde «virkelig vondt» i høyre leggen.»

Politibetjenten fikk senere 12 000 kroner i bot .

Også ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor har det vært en hendelse der det ble avfyrt et vådeskudd i en garderobe .