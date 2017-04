Busspassasjerer bråvåknet av kollisjon med personbil i Verdal

Saken oppdateres.

En buss med passasjerer og en personbil var natt til søndag involvert i et trafikkuhell på fylkesveg 72 i Verdal. Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 00.47.

- Bilen smalt inn i siden på bussen

Ingen personer kom til skade i hendelsen.

- Det er en personbil og en buss som har møttes på en oversiktlig vei. Personbilen smalt inn i siden på bussen, sier Bård Krogstad som er operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Det skal ha blitt store skader på personbilen.

- Vet dere hva som er årsak til hendelsen?

- Ifølge sjåføren på personbilen er det snakk om at bilen har punktert. Politiet skal nå undersøke dette nærmere for å finne ut hva som har skjedd, sier Krogstad.

Ifølge politiet var det 18 personer i bussen, og en person i personbilen.

- Bussen var flyttbar etter hendelsen, men de ville ikke kjøre den videre. En ny buss kom til stedet og turen fortsetter med denne for passasjerene, sier Krogstad.

Begge kjøretøyene hadde normal fart og det skal ikke ha vært glatt på stedet.

Personbilen er nå hentet av bilberger, og det er nå ryddet på stedet.

På vei til Estland

Bussen som var innvolvert i hendelsen tilhører selskapet Sende busstrafikk i Verdal. Bussen var på vei mellom Trondheim og den estiske hovedstaden Tallinn.

Magda Hamstad og datteren Jenny Eline var passasjerer på bussen.

- Vi skal på påsketur til Tallin. Vi tok bussen fra Trondheim, så kom vi hit og bråvåknet da det smalt, Magda.

- Går det bra med dere?

- Det går bra, men jeg bråvåknet etter at jeg hadde sovnet, sier Jenny Eline. Nå fortsetter turen til Estland for de to, og de andre passasjerene i bussen.

Talsperson for busselskapet, Annar Sende, er glad for at det gikk bra med de innvolverte i uhellet.

- Folk i bussen berget veldig greit, og jeg forstår han i personbilen også berget bra. Jeg er veldig glad for at dette gikk så bra, sier Sende.