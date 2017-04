- De har skjønt at det ikke er fritt frem på disse turene

Saken oppdateres.

I samarbeid med Statens vegvesen kontrollerer politiet alle som drar på harrytur til Sverige skjærtorsdag.

Det er tradisjon for flere hundre ungdommer fra Innherred å dra til Åre i begynnelsen av påska.

- Vi er på bensinstasjonen på Vinne og har opprettet dialog med ungdommen. De oppfører seg bra og foreløpig er det god stemning, sier innsatsleder Kent Robert Lundemo til Adresseavisen.

70 biler

Rundt klokka 10.30 er det cirka 70 biler som har samlet seg på Shell-stasjonen på Vinne.

Vegvesenet og politiet kommer også til å ha kontroll på Ådalsvollen, og sjekker der alle kjøretøy.

Politiet kommer blant annet til å slå ned på manglende bruk av bilbelte.

- Vi kontrollerer det tekniske på bilene, kjøreatferd og bruk av bilbelte. I tillegg er det muligheter for at det blir fartskontrollerer. Ellers så skal vi sørge for at alle har det bra, sier Lundemo.

- Positiv endring

Torodd Østerås i Statens vegvesen har snart vært med på kontroll på skjærtorsdag 15 ganger og er fornøyd med hvordan utviklingen har vært siden de startet sammen med politiet.

- Tidligere har vi slitt med dårlige biler og utidige bilførere. I år er det bare noen få som trenger å bli ettersett og sjåførene er høflige. Det er en helt annen stemning enn da vi startet, sier Østerås.

Han mener at det har vært en positiv utvikling på kjøretøyparken og at de han kaller «gjengangere» som har ødelagt kjøreegenskapene på bilene sine, ikke lenger kjører til Sverige på skjærtorsdag.

- Sjåførene har skjønt at det finnes spilleregler og at det ikke er fritt frem på disse turene. Kontrollene har vært med på å berge liv og helse, sier Østerås.

