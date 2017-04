Fører i nittiårene veltet med elektrisk rullestol

Saken oppdateres.

Føreren i nittiårene måtte ha hjelp til å komme seg opp etter hendelsen på Fæby i Verdal.

- Rullestolen har trolig kommet for langt ut mot vegkant, havnet ned i grøfta og blitt stående fast mot et tre, skriver politiet i Nord-Trøndelag på Twitter.

Den første meldingen gikk ut på at det hadde vært en ATV-ulykke og at føreren satt fast i et tre.

