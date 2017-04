Husk passet til harryturen

Saken oppdateres.

Skjærtorsdag er det tradisjonen tro utfart fra Verdal til Sverige. Flere hundre ungdommer fra Innherred drar vanligvis til Åre i begynnelsen av påska. Og på bensinstasjonen på Vinne i Verdal var det samlet over 70 kjøretøy . Der hadde Statens vegvesen og politiet kontroll av kjøretøyene.

Norsk politi var ikke så opptatt om sjåførene hadde med seg pass, men det er altså en problemstilling kollegaene på svensk side av grensen kanskje kan være opptatt av i påskehelgen.

- Alle bør ha pass

Etter lastebilangrepet i Stockholm 7. april innførte svenskene forsterket grensekontroll. Også trøndere som skal kjøpe bacon og smågodt oppfordres til å ha med pass på reisen over til søta bror.

– Mitt generelle råd er at alle som skal reise til og fra Sverige bør ha med seg pass, sa Mattias Lindholm hos Polismyndigheten til NRK forrige helg .

Disse rådene var det varierende grad av fokus på hos sjåførene på Vinne i Verdal.

Elin Furunes og Tonje Rønning var blant dem Adresseavisen snakket med skjærtorsdag. Ingen av de to hadde husket på å ta med passet. De stilte med førerkort som identifikasjon, og ble ikke stresset av opplysningene om at pass kan være påkrevd.

- Vi snur bare dersom det blir problemer, sier de to som fikk bilene sine kontrollert og godkjent av politi og Statens Vegvesen.

Væpnet i påsken

I etterkant av angrepet i Stockholm har svenskene varslet at terrorlovene kan bli skjerpet . Grensekontrollen er et ledd i et strengere kontrollregime og det er altså også noe norske borgere må forholde seg til.

- Kontroller kan komme til å bli gjennomført også ved reise til eller fra andre nordiske land, samt EU-land. Politiet anbefaler alltid å ha med seg pass eller nasjonalt ID-kort ved utenlandsreise, opplyser svensk politi til NTB.

Terroren i Stockholm førte til at politiet i Trøndelag er bevæpnet i påsken . Det bestemte politimester Nils Kristian Moe tidligere i uken. Foreløpig er ikke grensekontrollen inn til Norge forsterket. Danmark har uttalt at dette kan bli aktuelt hos dem .