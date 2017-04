Mistet lappen etter råkjøring i 60-sone

Saken oppdateres.

Ifølge operasjonsleder Lars Letnes har politiet gjennomført minst fire kontroller i Nord-Trøndelag så langt.

Dagen begynte med rånerfølget som startet fra Vinne i Verdal. Der ble 80 biler kontrollert.

Det ble skrevet ut ni mangellapper, men det var ikke behov for å stanse ferden for noen. En sjåfør måtte tåle at det ble fjernet noe film fra et vindu. Politiet var imidlertid godt fornøyd med oppførselen til bilentusiastene.

- Det var fin kjøring der, sier operasjonslederen.

Mistet lappen

Letnes og politiet var ikke like fornøyd med det som skjedde da det ble avholdt en laserkontroll på fylkesvei 72 mellom klokken 11 og 13.20. En rekke biler ble stoppet ved Lysthaugen og åtte fikk bøter. Verstemann presterte 98 kilometer i timen i det som er en 60-sone.

- Det er mange personer som bor i området og som er fotgjengere her. Hastigheten er altfor høy så det synes vi ikke noe om, sier Letnes.

Råkjøringen førte til at vedkommende sjåfør mistet lappen på stedet.

I samme tidsrom holdt politiet en kontroll på E14 i Hegra-området. Der ble en sjåfør belønnet med bot for å ha kjørt i 78 kilometer i timen i 60-sonen ved Flornes.

Kjørte på fortauet

Samtidig var også politiet lengre øst på E14, i Meråker. Der var det rundt 50 «rånebiler», slik operasjonsleder Lars Letnes beskriver det.

- Da patruljen kom frem så de en bil som kjørte rundt på fortauet, sier han.

Sjåføren, en 21 år gammel trønder, fikk en bot for opptrinnet. Den ble vedtatt på stedet.