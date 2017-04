- Så langt er det god stemning

Saken oppdateres.

I samarbeid med Statens vegvesen kontrollerer politiet alle som drar på harrytur til Sverige skjærtorsdag.

Det er tradisjon for flere hundre ungdommer fra Innherred å dra til Åre i begynnelsen av påska.

- Vi er på bensinstasjonen på Vinne og har opprettet dialog med ungdommen. De oppfører seg bra og foreløpig er det god stemning, sier innsatsleder Kent Robert Lundemo til Adresseavisen.

70 biler

Rundt klokka 10.30 er det cirka 70 biler som har samlet seg på Shell-stasjonen på Vinne.

Vegvesenet og politiet kommer også til å ha kontroll på Ådalsvollen, og sjekker der alle kjøretøy.

Sjekker bilbeltebruk

Politiet kommer blant annet til å slå ned på manglende bruk av bilbelte.

- Vi kontrollerer det tekniske på bilene, kjøreatferd og bruk av bilbelte. I tillegg er det muligheter for at det blir fartskontrollerer. Ellers så skal vi sørge for at alle har det bra, sier Lundemo.

