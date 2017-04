Båt totalskadd i brann på Jøa

Saken oppdateres.

- Vi er på vei til stedet, sa 110-operatør Bjørn Ronny Selnes like etter klokken 17 mandag.

Det brant da i en 45 fot lang stålbåt som lå på land.

- Det er ingen som er skadet, og det er ikke rapportert om spredningsfare, sa Selnes.

Like etter klokken 18 meldte brannvesenet om overtenning, men at det ikke var fare for folk, ifølge operasjonsleder Kjetil Mollan i Trøndelag politidistrikt. Politiet dro likevel ut for å finne ut av hvorfor brannen startet. Senere på kvelden meldte de:

- Vi har vært på stedet og foretatt åstedsundersøkelse. Fortsatt uklart hva som er brannårsaken. Båten er totalskadd, skrev politiet på Twitter rundt klokken 20.