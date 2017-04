Flere tilfeller av ruskjøring i påsken

Saken oppdateres.

Seks personer ble tatt for promillekjøring i Nord-Trøndelag i løpet av påskedagene . Fem i Sør-Trøndelag. Alle de elleve er blitt stanset i tilfeldige politikontroller.

Tips fra publikum

- Alle seks i Nord-Trøndelag er blitt stoppet av politiet etter tips fra publikum om mistenkelig kjøring. Det er snakk om både unge sjåfører og familiefolk, alle menn, sier operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt. Han legger til at ruskjøringen har skjedd både i bynære strøk og i mindre trafikkerte områder.

Flere av tilfellene i Sør-Trøndelag har dreid seg om kjøring på nattetid. Enkelte hadde åpenbar promille, mens andre var i grenseland.

Mange kontroller

- Bilkjøring med promille foregår gjerne etter festlige lag på hytter. Da kan det være fristende for enkelte å kjøre hjem, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt. Han understreker at det har vært stor kontrollvirksomhet denne påsken og at det sånn sett ikke er overraskende at mange er tatt for promillekjøring.

- Men det er overraskende at folk, i 2017, fortsatt kjører i fylla, sier Kimo.'

