Her besøker en av USAs mektigste politikere Trøndelag i hemmelighet

Besøket på Værnes skjedde med en svært lav profil. Det skyldes blant annet sikkerheten rundt republikaneren Ryan, som er nummer to i rekken til å overta presidentembetet dersom noe skjer med den sittende presidenten. Sammen med en delegasjon fra den amerikanske kongressen besøker han nå Europa.

Stor interesse

I tillegg til Ryan, som også har en sentral politisk rolle i det republikanske partiet, består delegasjonen av Mac Thornberry, leder for forsvarskomiteen, Jeb Hensarling, leder for finanskomiteene og kongressrepresentantene Ron Kind, Gregory Meeks, Martha Roby, Don Bacon og Brian Mast. Det er dermed både representanter fra det demokratiske- og det republikanske partiet med på besøket.

Fra amerikansk side har det vært spesielt stor interesse for rotasjonsstyrken fra marinekorpset som ble etablert på Værnes i januar. Blant annet sendte flere tv-stasjoner nyhetsinnslag fra øvelsen Joint Viking i Nord-Norge i mars.

Eskortert av sivilt politi

Med to sivile politibiler som eskorte ble VIP-gjestene fra USA tirsdag fraktet til det amerikanske lageret i Lånke. Der ble bussen sluppet rett inn gjennom stålporten. Delegasjonen fikk der en kort omvisning i anlegget, før de omtrent en halvtime senere ble busset tilbake til Værnes. Der skulle Ryan og de andre etter det Adresseavisen erfarer, møte representanter fra det amerikanske marinekorpset som er stasjonert på Værnes.

Diskuterte Nato med statsministeren

Delegasjonen reiste direkte fra møter med statsminister Erna Solberg (H) i Oslo tirsdag morgen, til Gardermoen hvor to fly ventet for å frakte dem til Trøndelag. Tema for møtet var blant annet Nato og norske forsvarsinvesteringer, handel og økonomisk samarbeid. Etter det Adresseavisen får opplyst fra kommunikasjonsavdelingen ved Statsminmisterens kontor skal det ha vært et svært positivt møte.

I løpet av norgesbesøket møtte amerikanerne også utenriksminister Børge Brende (H) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) mandag.

To timer i Trøndelag

Drøye to timer etter at de landet gikk Ryan og de andre kongressmedlemmene om bord i flyet for avgang fra Værnes.

Ifølge pressemeldingen som ble sendt ut fra amerikansk side før avreise, handler hele europabesøket om å «styrke forbindelser med våre Nato-allierte» og diskutere «trusler mot Europa».

Det amerikanske følget besøker foruten Norge også Polen, Estland og Storbritannia. I morgen skal Ryan etter planen møte pressen i Storbritannia for å snakke om «den viktige rollen USA og Storbritannia har for å sikre regional og global stabilitet».