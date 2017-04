Saken oppdateres.

Aspenes og kjæresten Kjersti Dengerud var tirsdag på vei hjem fra skitur i Torbjørkdalen i Meråker da de fikk se elgen gjennom bilruta.

Aspenes sier at han kvakk til da han fikk se elgen som sto på en åker ikke så langt fra bilen.

- Den reagerte ikke noe særlig da vi satt i bilen, og da jeg gikk ut av bilen var den fortsatt rimelig rolig, forteller han til Adresseavisen.

- Kanskje ikke så lurt

Aspenes sier at elgen luntet litt unna, men at han valgte å gå etter.

- Det var kanskje ikke så lurt. Jeg tenkte på det og vurderte om jeg hadde klaring til å komme meg unna, sier han.

Han sier at ettersom den var så rolig, så våget han seg likevel helt bort til den.

- Jeg prøvde å lokke den med grastuster, men den var bare interessert i grankvisten som den spiste fra hånda mi. Det var som å fôre ei ku eller stryke på en hest. Det var helt spesielt, og har aldri vært i nærheten av noe sånt tidligere, sier han.

Filmet

Aspenes sier at han hadde litt puls, men at det nærmest var elgen som roet ham ned.

Han sier at de to andre som satt i bilen etter hvert kom etter, og at elgen fortsatt var rolig da de sto og filmet.

- Da vi fikk det på film hadde det nesten vært verdt å bli sparket ned. Det var helt surrealistisk, sier han.