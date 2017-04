Bil med griseslakt kjørte av veien på E6 ved Åsen

Saken oppdateres.

- Levanger E6 Åsen. Melding om utforkjøring. Vogntog. Trønderbanen er også stengt på stedet, meldte politiet på Twitter klokken 10.55.

Innsatsleder Eirik Johannesen i politiet sier til Adresseavisen at det er en bil fullastet med griseslakt som har kjørt av veien.

- Rett sør for Åsen, like før jernbanebrua, har den veltet ut på høyre side og sklidd ned mot jernbanesporet, sier Johannesen.

- Vondt i ryggen

Kjøretøyet var på vei sørover da ulykken skjedde, og Johannesen sier at vogntoget er totalskadd.

- Sjåføren har litt vondt i ryggen, men ellers er han uskadd, sier han.

Bergingsbil er på vei, og Vegtrafikksentralen opplyser at de vil forsøke å holde E6 åpen mens bilberingen pågår.

- Nå blir det opprydding, og først og fremst forsøker vi å trekke lastebilen litt vekk fra sporet slik at togene kan gå som normalt. Så blir det berging av slaktet, og til slutt berging av bilen, sier Johannesen.

Blir skiltet omkjøring

Morten Eitran, trafikkoperatør ved Statens vegvesen, sier at dette er en vanskelig strekning fordi omkjøringsmulighetene er lange og vanskelige.

Han sier at de vil forsøke å holde E6 åpen under bilbergingen, men at det kan bli manuell trafikkdirigering. Bilbergingen vil starte i 14-tiden søndag.

Jernbanen åpen

Trønderbanen ble åpnet igjen kort tid etter ulykken, opplyser pressevakt Olav Nordli hos Bane Nor.

- Vi har folk på stedet. Togene kjører med litt redusert hastighet, men alt tyder på at trafikken vil bli avviklet som normalt, sier Nordli.

Han sier at et lokaltog fra Trondheim til Steinkjer ble 13 minutter forsinket, da det ble holdt igjen en stund i forbindelse med utforkjøringen.