Brødre fra Stjørdal står bak tidenes bronsefunn i Norge

Saken oppdateres.

- Funnet fra sist helg bekreftet mistanken vi fikk under det første søket om at det fantes mer. Forrige gang gikk vi ikke over åkeren, men ringte rett til fylkesarkeologen da vi skjønte hva vi hadde funnet, sier Joakim Korstad.

Han og broren Jørgen Korstad står bak det som betegnes som det største depotfunnet fra bronsealderen som noen gang er gjort i Norge .

I januar fant de blant annet ni økser, en spydspiss og en støpetapp da de var ute med metalldetektorene i Hegra i Stjørdal.

Sist helg var de tilbake på stedet sammen med arkeologene Merete Moe Henriksen fra NTNU og Eirik Solheim fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Da fant de ytterligere 15 økser og andre bronsegjenstander som av arkeologene dateres til yngre bronsealder, altså cirka 1100-500 f.Kr.

- En massiv gevinst

«Det er aldri funnet så mange økser i samme depot før i Norge. Dette er også sjeldent i skandinavisk sammenheng», skriver NTNU Vitenskapsmuseet i en pressemelding.

- Det har egentlig ikke sunket helt inn ennå. Det er artig å se interessen rundt funnet fra museum, fylke og Riksantikvar.

Ifølge Korstad er det ikke tradisjon for finnerlønn for edelmetaller. Noen materiell gevinst har heller ikke vært målet til brødrene fra Hegra.

- Kontakten vi har fått med arkeologer, museet og at vi fikk være med på runde to, det er en massiv gevinst for oss. Vi er interessert i historie begge to, og det er veldig spennende å se denne siden av prosessen.

Tilfeldig at de fant det

Brødrene har søk med metalldetektor som hobby, og har tidligere planlagt hvor de skal før de har vært ute på leting. Turen de gjorde i Hegra tidligere i år var imidlertid ikke planlagt.

- Vanligvis ligger det research bak, men det vi har gjort nå hører med til tilfeldighetene. Både jeg og Jørgen er barneskolelærer, så dette ligger utenfor vår profesjon.

Brødrenes sensasjonelle funn har ført til oppmerksomhet, blant annet gjennom flere artikler i Bladet .

Venter i spenning

Foredrag har det også blitt, da Stjørdal Museum Værnes inviterte Merete Moe Henriksen og Korstad-brødrene til å snakke om funnet.

- Vi hadde en runde for interesserte sammen med Merete, og det var vel så lærerikt for oss som for de andre.

Etter å ha vært ute med metalldetektorene hele helga, er brødrene mettet for søk for en stund. Nå venter de i spenning på hva ekspertene finner ut om bronsegjenstandene.

- Vi er spente på å få høre hva de med kompetansen finner ut. Det som dukker opp av historie synes vi er topp, sier Joakim Korstad.