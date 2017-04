Rykket ut etter melding om gressbrann ved skole

Saken oppdateres.

Operatør Håkon Sunde ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag opplyste i 13.10-tiden at brannvesenet var på vei til Vuku i Verdal, etter at de hadde mottatt melding om gressbrann i nærheten av Vuku oppvekstsenter, som består av barnehage, barneskole og ungdomsskole.

De ansatte slukket

Klokken 13.25 opplyste Sunde at gressbrannen var slukket.

- Den ble slukket før vi ankom, sier Sunde.

Brannvesenet kjørte likevel frem til oppvekstsenteret for å undersøke forholdene.

Rektor Birger Røeggen ved Vuku oppvekstsenter opplyser at han fikk melding om gressbrannen litt før klokken 13.00.

- Det var tent på gress på østsiden av skolen. Når jeg ankom så jeg at det brant. En av de ansatte hadde da begynt å slukke med brannslangen, sier Røeggen.

- Og dere fikk slukket?

- Ja, men det var greit at brannvesenet kom for å se om det var bra nok. Det er tørt i gresset, nært skolen og i tillegg ligger det flere hus lengere opp her. Vi drev med slukking til de kom.

- Tydelige flammer

- Vet dere hvem som tente på?

- Vi har en viss anelse om hva som kan ha skjedd. Dette skjedde jo klokken 13.00, så vi har ikke rukket å gjøre så mye med dette ennå, men vi skal nok kontakte noe hjem etter hvert, sier rektoren i 13.50-tiden.



Ifølge Adresseavisens fotograf på stedet, har det brent i gresset få meter fra oppvekstsenteret.

- Det gikk bra denne gangen, men det hadde ikke tatt mange minuttene før dette kunne gått veldig galt. Det var tydelige flammer da jeg kom, sier rektoren.