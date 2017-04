Én person til legevakt etter kjedekollisjon på E6 i Levanger

Saken oppdateres.

Så mange som fem biler skal være involvert i en ulykke på E6 ved Skogn i Levanger kommune. Den første meldingen om ulykken ble meldt på Twitter klokka 15.45.

Det har allerede oppstått kø på stedet.

- Ulykken har skjedd i det sørgående feltet. Det er midtdeler på stedet, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt.

Klokka 15.55 skriver politiet på Twitter at både ambulanse og politipatrulje er på stedet.

Ifølge politiet er det fem biler som har fått skader i forbindelse med hendelsen, men det er uvisst hvor mange som trenger bergingsbistand.

Klokka 16.13 melder politiet at det satt én person i hver bil, og at én person ble sendt til legevakt for sjekk. Resten er betegnet som uskadd.