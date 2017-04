Tre personer til legevakt etter kjedekollisjon på E6 i Levanger

Saken oppdateres.

Fem biler var involvert i ulykken på E6 ved Skogn i Levanger kommune. Den første meldingen om ulykken ble meldt på Twitter klokka 15.45.

Politiet skriver videre at en bil med henger kjørte inn i bilen foran mens de sto i kø, og dermed ble denne dyttet inn i bilen foran der igjen.

Fire biler ble skadd på denne måten, mens den femte bilen kjørte inn i bilen med henger.

Ingen alvorlige skader

Det oppsto raskt kø på stedet.

- Ulykken har skjedd i det sørgående feltet. Det er midtdeler på stedet, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt.

Det satt kun én person i hver bil, og totalt ble tre personer kjørt til legevakt for sjekk. Ingen av de tre skal være alvorlig skadd, ifølge politiet.

Veien er åpnet

Klokka 16.25 melder politiet at sørgående felt er stengt, og at det pågår berging av bilene som er skadd.

Personbiler sendes fra Gråmyra om Skogn.

Klokka 17.10 melder politiet at bilene er berget og at veien er ryddet og åpen for trafikk.

