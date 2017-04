Lokalaviser fusjonerer

Saken oppdateres.

Den nye avisa skal beholde kontor og redaksjonell bemanning i både Malm og Steinkjer og kommer med første felles utgave i august. Det melder de to avisenes eier, Trønder-Avisa, torsdag etter beslutningen ble tatt i styremøte tidligere på dagen.

Kommunesammenslåing

- Det er riktig å ta dette skrittet nå, slik at avisa står best mulig rustet til å betjene det lokale lesermarkedet i god tid før Verran og Steinkjer slås sammen til en kommune 1. januar 2020, sier de to redaktørene Tore Vikan og Borgar Jønvik i pressemeldingen.

Fredagsavis

Den nye avisa skal beholde kontor og redaksjonell bemanning i både Malm og Steinkjer. Etter fusjonen skal papirutgaven av den sammenslåtte avisa komme ut på fredager.

