Førerkortbeslag og fire avskiltinger etter rånerbil-kontroll i Steinkjer

Saken oppdateres.

Mellom klokka 19 og 23 lørdag kveld var åtte inspektører i Statens vegvesen ute på innfartsveiene til Steinkjer sentrum med ett mål for øye: se etter ungdomsbiler som kunne være trafikkfarlige.

- Vi ønsket å gjennomføre en større teknisk kontroll av såkalte rånerbiler. I løpet av kontrollen stanset vi ti kjøretøy som vi eskorterte til trafikkstasjonen for å unngå at de stakk av, forklarer faggruppeleder for kjøretøy, Ola Røvik, ved Statens vegvesen Nord-Trøndelag.

- Kappede fjærer

Tidspunktet var med andre ord ikke tilfeldig. Alle ti sjåførene fikk kontrollsedler med mangler, og det var flere som fikk flere mangler på samme kontroll.

- Det var én sjåfør som ble anmeldt og som fikk førerkortet beslaglagt etter at vi fant kappede fjærer. Det mest alvorlige vi ser i slike kontroller er avkappede fjærer og senking av kjøretøyet, forklarer Røvik.

Fire av sjåførene kjørte i kjøretøy som var senket og dermed ble kjøretøyene avskiltet. I de andre tilfellene var det blant annet uoriginale ratt og lys som ble slått ned på. Det var også ombygde og defekte eksosanlegg på noen av bilene.

- Trafikkfarlige kjøretøy

To kjøretøy fikk bruksforbud, og kunne dermed ikke kjøre videre. De ble ikke avskiltet, men må ordne teknisk feil før videre kjøring. Det ble også utstedt tre gebyr for utslitte dekk.

- Det var et skuffende resultat. Dette viser at det er behov for kontroller utenom vanlig arbeidstid. Når vi avskilter biler, så mener vi at de er trafikkfarlige, sier Røvik.

Han understreker at det var enkelte av bilene som ble kjørt av jenter, men at det i de fleste tilfellene var unge gutter som var eiere av kjøretøyene.

- I forbindelse med kontrollen lar vi fører og eier av kjøretøyet få bli med inn i kontrollhallen. Da får de se på de tekniske manglene og svakhetene ved bilen. Da er det lett å forstå hvorfor dette er ille. Ungdommene får seg en aha-opplevelse og de forstår hvorfor de blir plukket ut av oss, poengterer Røvik.

