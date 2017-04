Kritisk skadd i fallulykke på ferjeleie

Saken oppdateres.

Mannen ble fløyet til St. Olavs Hospital etter å ha falt fire-fem meter ned i sjøen på ferjeleiet i Levanger i Nord-Trøndelag i 11.30 søndag.

- Sykehuset har informert oss om at mannen har pådratt seg hodeskade og at tilstanden hans er kritisk, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen ved Trøndelag politidistrikt. like før klokken 17 søndag.

Ansatt på ferja

Ulykken skjedde ved 11.30-tiden søndag. Ifølge politiet tilhører den skadde mannskapet på ferja MF Ytterøy. Denne ferja går fast i sambandet Levanger og Hokstad på Ytterøy.

Mannen skal ha holdt på med spyling av ferja da ulykken skjedde ved at han snublet og falt utenfor kaikanten.

Rederiet undersøker

Administrerende direktør Grete Fuglem Tennås i Fosen Namsos Sjø sier til Adresseavisen at de foreløpig ikke vet hva som foranlediget fallet.

- Men vi har nå opprettet beredskapsorganisasjon slik vi rutinemessig gjør ved ulykker, og vil gjøre undersøkelser for å bringe mer klarhet i hva som er skjedd, sier Fuglem Tennås.

Politietterforskning i gang

Politiets innsatsleder Gunder Hofstad opplyser at mannen ikke falt i sjøen, men på steiner under kaia.

Politiet er nå på kaia og foretar diverse oppmålinger og undersøkelser for å bringe det faktiske hendelsesforløpet på det rene, ifølge Hofstad.

Ferja innstilt

På grunn av ulykken var ferjesambandet Levanger – Hokstad på Fv 774 innstilt noen timer søndag.