Leietakerne herpet huset og stakk

Saken oppdateres.

RØYRVIK: – Alt virket å være i orden. De overførte leie og depositum før de flyttet inn. Han var også veldig ivrig på å pusse opp for egen regning. Og snakket også om å kjøpe huset, skriver Namdalsavisa .

Det sier en huseier som i januar leide ut huset sitt i Røyrvik. Leietakerne var en tysk/svensk småbarnsfamilie.

– Faren var tysk og sa han jobbet som pilot. Hun var hjemmeværende med deres to små barn. I tillegg flyttet den svenske damas mor inn. Innflyttingsdato var 25. januar, forteller huseieren.

– Du reagerte ikke på at en tysk pilot ville bosette seg i Røyrvik?

– Jeg var litt skeptisk i starten. Men de sa at det var perfekt fordi det lå nært Sverige og hennes familie. Hadde de insistert på å betale cash, ville jeg reagert. Men da bankover føringa kom, slo jeg meg til ro med det.

Fattet mistanke

Det skulle han nok ikke ha gjort. For det tok ikke lang tid før betaling for husleie uteble. Plutselig var det langt flere som bodde der også. Tyskerens nevø flyttet inn. Det gjorde også en ung mann som ble omtalt som «hjelper».

Og rett før påske fikk huseieren som bor i Sør-Trøndelag, en telefon fra en kjenning i Røyrvik.

– Da fikk jeg mistanke om at de hadde dratt, så jeg kjørte til Røyrvik. Der fant jeg huset ulåst, forklarer han til Namdalsavisa .

Huset stinket

Men enda verre var synet som møtte ham inne i huset.

– Det var bare søppel og rot. Mye er ødelagt. Jeg skjønner ikke at de har klart å rote så mye på så kort tid. Og stanken fra matrestene var forferdelig.

Mannen er ikke den eneste som føler seg lurt. Huset i Røyrvik er nemlig den andre boligen personene skal ha ramponert siden de kom til Norge i desember.

– Jeg hadde også «besøk» av dem, bekrefter en huseier i Leirfjord kommune i Nordland.

Han forteller at paret fortalte at de hadde bodd i Spania en stund og akkurat hadde kommet til Norge.

– De flyttet inn i desember og så forsvant de etter en pipebrann i midten av januar, sier huseieren som fikk et lite sjokk da han skulle gjøre rent etter brannen.

Forholdet anmeldt

– Da vi fikk vekk litt støv, så vi at huset var fullt av hundeskitt og annet griseri. Og det var like ille utenfor huset.

Huseieren i Nordland har ikke anmeldt forholdet.

– Jeg vet ikke om det er grunnlag for å anmelde, men etter å ha hørt om historia i Røyrvik, må jeg vurdere det på nytt, sier han.

Huseieren i Røyrvik har anmeldt ekteparet til politiet. Det bekrefter Hans-Petter Gjertsås ved Grong lensmannskontor.

– Vi har mottatt en anmeldelse på skadeverk og tilgrising av en bolig i Røyrvik. Nå jobber vi med å finne ut hvem de er og hvor de oppholder seg, forteller Gjertsås til Namdalsavisa .

Advarer andre

Han er ikke klar over at det svensk/tyske paret også har griset til en bolig i Nordland.

– Men vi er interessert i tips fra publikum i denne saken, sier Gjertsås.

Hvor paret har tatt turen, vet ingen. NA har navnene som de har oppgitt til huseierne.

Kvinnen har flere Facebook-profiler, men det har ikke vært aktivitet der på lenge.

NA har i flere dager forsøkt å komme i kontakt med dem, men de har ikke svart på telefonen eller på tekstmeldinger.

Nummerne er nå registrert på et postnummer lenger nord i landet.

Også nevøen har en profil på Facebook. Heller ikke han har besvart våre henvendelser. Også her tyder ting på at de befinner seg lenger nord i landet.

– Førsteinntrykket jeg fikk av dem var at dette var ordentlige folk. De snakket godt for seg. Når de nå har vært minst to steder de siste månedene, er det ikke usannsynlig at de vil dukke opp igjen et annet sted snart, advarer huseieren fra Nordland.