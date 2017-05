14-åring brakk armen etter blind vold i Steinkjer

Saken oppdateres.

Det var lørdag kveld at en 14 år gammel gutt ble sendt til legevakt etter å ha blitt utsatt for blind vold. Ifølge flere medier ble gutten angrepet mens han spilte fotball i skolegården ved Egge barneskole i Steinkjer. Gutten, som deltok i Sparebank1 Cup i håndball, overnattet på skolen sammen med lagkamerater fra Leksvik.

- Løftet og kastet

Guttens mor, Cecilie Balvold, sier til Trønderavisaat sønnen spilte fotball sammen med flere lagkamerater da en mann plutselig kom løpende mot dem.

– Han har fortalt meg at personen kom til stedet i en bil, løp brølende ned til dem i ballbingen og rente dem overende. Sønnen min var en av dem som prøvde å stanse ham, men da tok han tak i ham, løftet han opp og kastet ham i bakken, sier Balvold til Trønderavisa .

Angrepet endte med at 14-åringen brakk armen.

- Uprovosert vold

Til NRKsier moren at gutten ble sendt til sykehuset i Levanger for røntgen. Etter en natt på sykehuset ble det konstatert et brudd i øverste del av overarmen og sju millimeter forskyving på bruddstedet.

– Det var uprovosert blind vold, sier Balvold til NRK .

Politiet kom til legevakten for å snakke med gutten rett etter at moren ringte inn meldingen.

Ukjent gjerningsmann

Operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag, Bård Krogstad, sier at politiet lørdag kveld klokka 22.46 fikk melding om at en gutt hadde blitt angrepet. Han opplyser at det var to personer som kom ut av en sort Audi, hvorav den ene da skal ha angrepet gutten. Politiet har tirsdag ettermiddag ikke funnet ut hvem som står bak angrepet.

- Han som angrep skal ifølge vitner være en kraftig mann på rundt 18-20 år. Han hadde på seg sort lue med hvit stripe nederst, lys dongeribukse og sort jakke, sier Krogstad til Adresseavisen.

- Har dere fått mange tips?

- Vi har fått noen, og disse sjekkes videre, sier Krogstad.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagramog Twitter .