Ny pris til Stjørdalsbryggeriet

Svak nedgang for Telenor i første kvartal

Saken oppdateres.

Det var under den nye messen Øl+, som gikk av stabelen første gang i Trondheim tirsdag 2. mai, at Stjørdalsbryggeriet vant klassen for beste India Pale Ale (IPA), skriver bladet.no . Det var sorten «Langøra kaffe-IPA» som vant i konkurranse med 35 andre øl fra 35 bryggerier.

Øl+ arrangeres av vinmann og tidligere Adresseavisen journalist Ulf Dalheim og Tommy Holen Hetland.

Stjørdalsbryggeriet har også tidligere vunnet en rekke priser for sitt øl. Bakmennene sier til lokalavisen at godt omdømme er avgjørende i ølbransjen. Øl-gründerne bak bryggeriet er tørste på mer:

– Det som å skyte opp en lysrakett – alle ser den fra lang avstand, det blir lagt merke til. Nå er det bare å fortsette før raketten slukner og forsvinner. Før det skjer, må vi ha nye raketter på veg opp, sier Halvard Andresen til bladet.no .