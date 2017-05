Her starter Forsvarets totaloverhaling

Politiet i Nord-Trøndelag melder på Twitter at det er røykutvikling på et soverom i Terråk i Bindal.

Dette skyldes en eksplosjon i en segway som sto på lading på et soverom. Segway er et selvbalanserende kjøretøy på to hjul.

- Vi vet ikke mer ennå, men vi har rykket ut til stedet, sier Bård Krogstad, operasjonsleder ved Nord-Trøndelag politidistrikt.