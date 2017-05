- Det siste du gjør om du skal smugle, er å bruke en bandbil

Saken oppdateres.

- Brolle solgte bandbilen for omtrent ett år siden. Han solgte den til en kar som sa han skulle ha den på tomten sin og bruke som lagringsplass. Brolle lo godt da jeg fortalte han at bilen var brukt til smugling. Det siste man gjør dersom man skal smugle, er å bruke en bandbil. Slike biler blir alltid stanset på grensen på grunn av kontroll av instrumenter. Brolle solgte bilen fordi den var gammel og hadde blitt for liten, sier Brolles manager Per J. Jägerhult som blant annet har jobbet med norske Bobbysocks .

Kjørte frem og tilbake

Tirsdag kveld ble fire karer fra Litauen stanset på Ådalsvollen i Verdal kommune da de hadde kjørt fra Sverige og var på tur ned Jamtlandsvegen.

En av dem kjørte den gamle bandbilen til Brolle, en 17 år gammel Volvo FL 618. De tre andre kom i en annen bil som hadde kjørt frem og tilbake på Jamtlandsvegen tidligere på kvelden. De sier det var trøbbel med GPS-en som var årsaken til at de kjørte frem og tilbake før lastebilen kom.

- De hevder de skulle til Trondheim med lasten, sier Bjørn Arild Sørli, seksjonssjef i Tollregion Midt-Norge.

De fire er nå siktet for overtredelse av tolloven.

Lastebilen eid av en av de siktede

Den 47 år gamle føreren av lastebilen hevder han ikke visste at det var seks paller med vodka bak på lasteplanet. Pallene var dekket med en presenning og det var plassert en stol og et bord foran. Føreren skal ha forklart at han trodde han kjørte en møbeltransport.

En av de som kjørte i personbilen står som eier av begge kjøretøyene. De fire har avgitt sprikende forklaringer. En av de siktede har sagt at de reiste sammen fra Litauen til Sverige, mens to av de andre har sagt at de møtte føreren av lastebilen på en bensinstasjon i Sverige. Lasten med seks paller med vodka - totalt 2880 liter brennevin - tilsier 1,2 millioner kroner i avgiftsunndragelse.

Sitter i varetekt

- Lasten var ikke spesielt godt skjult. De hadde satt noen møbler foran pallene, men det var ingen vanskelig oppgave for tollerne å avdekke vodkaen som hadde russisk skrift på etikettene, sier Sørli.

I tillegg til vodkaen ble det funnet et betydelig antall mobiltelefoner.

De fire kan bli sittende i varetektsfengsel i Trondheim fire uker med brev- og besøksforbud i to uker og fullstendig isolasjon i én uke.

Brolle til Trondheim?

Også popstjernen Brolle kan komme til Trondheim. Da med en ny bandbil og en helt annen last som gir trønderne musikk, og ikke sprit. Brolle er artistnavnet til 35 år gamle Kjell Junior Wallmark.

- Jeg håper vi kan komme til Norge og kanskje til Trondheim og Olavshallen, sier manager Jägerhult.

Brolle har sunget seg inn i hjertet til det svenske folk med en blanding av pop og rock. Den sjarmerende scene-artisten er også kåret til Sveriges mest sexy mann. Han har blåst liv i de gamle folkeparkene i Sverige.

For tiden jobber Brolle med muskalen «Elvis, Cash, Killer and me». Den skal i gang på Göta Lejon, den store scenen i Stockholm til høsten.