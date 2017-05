- Hørte elgkalven kneldre

- Vi later som om det er artig, uansett

- Jeg var nettopp ferdig med støyping på småbruket da det kom desperat kneldrelyd nede ved sauegjerdet. Vi hadde sett tre elger på jordet og skjønte at en elg hadde satt seg fast, forteller Jan Olav Dolmen Larsen.

Hadde satt seg fast

Han sier at det er veldig mange elg i området ved det familiens nedlagte småbruk i Dolma i Nærøy. Vanligvis er det lite folk i området, så det reddet elgkalven at Larsen var på småbruket fredag kveld.

- Klokken var 22 da vi avsluttet arbeidet og jeg slo sammen skoene. Vi så to av elgene sprang over gjerdet og hørte kneldringen fra den tredje. Kneldringen fortsatt i 20 minutter og jeg forsto at den siste elgen hadde satt seg fast.

Elgkalven hadde tydeligvis gjorde flere forsøk på å komme seg løs, men i stedet viklet kalven seg seg godt inn i stålnettingen. Larsen mener den aldri hadde seg løs for egen hjelp.

Så kvitøyet på elgen

- Nei, kalven var heldig at vi var i nærheten. Uten hjelp hadde den dødd her. Den lå veldig rolig da jeg kom ned på andre siden av gjerdet, men den var livredd. Jeg så bare kvitøyet på den, sier han.

Med knipetang klippet Larsen av 8-10 strenger som hadde viklet seg inn i beinet og elgkalven var endelig løs.

- Det endte heldigvis lykkelig. Den var litt fortumlet i starten, men sprang etterhvert ledig og uskadd videre. Det ble en «happy ending», sier Jan Olav Dolmen Larsen.