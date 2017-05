Åpner sykkelhotell til 1,7 millioner

Måtte ha politi for å vekke flypassasjer

- Funn tyder på at gaupe kan ha drept sauen

Måtte ha politi for å vekke flypassasjer

Måtte ha politi for å vekke flypassasjer

Saken oppdateres.

Etter tre måneders byggetid og noen små forsinkelser åpnet tirsdag det eksklusive sykkelhotellet i Stjørdal. Hotellet har plass til 80 sykler og er plassert i umiddelbar nærhet til Stjørdal stasjon.

SE HVORDAN DET FUNGERER I VIDEOEN OVER

Tilrettelegger for reisende

Hotellet er et samarbeidsprosjekt mellom Bane Nor og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Prislappen er 1,7 millioner kroner.

- Vi opplever en stor økning i antall passasjerer som bruker buss og tog. Med dette hotellet legger vi til rette for en bedre reise, sier regionleder Tore Arntzen i Bane Nor Eiendom.

LES OGSÅ: Bygger luksushotell for sykler i Stjørdal

For å parkere her må man først registrere seg som bruker. Prisen er 50 kroner per måned. Døren åpnes ved hjelp av mobiltelefonen.

- Dette er det åttende sykkelhotellet vi har bygd i Norge, men dette er det eneste nord for Lillestrøm, presiserer Arntzen.

Hotellet består av betong, glass og sponflis som er brent og oljet. Arkitekt Odd Byberg har tegnet bygget.

LES OGSÅ: Rema på lokalmatjakt i Stjørdal

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .