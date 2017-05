Bevilger penger til amerikanske soldater på Værnes

Måtte ha politi for å vekke flypassasjer

Økningen på ti millioner kroner er i statsbudsjettet knyttet direkte til prøveordningen med rotasjonsbasert stasjonering av amerikanske marinesoldater i Norge. Soldatene har Værnes som base mens de skal øve både i Norge og andre steder i Europa.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke rammen for forsvaret med 10 millioner i forbindelse med utgifter knyttet til dette formålet.

Garnisonssjef Håkon Warø sier han er kjent med økningen. Han viser til at de amerikanske soldatene har generert en del mer alliert øvingsvirksomhet.

- Vi leser det som at dette er penger tildelt forsvarssjefen til disponering i forbindelse med utgifter knyttet til dette. Vi har fått våre budsjetter for 2017 allerede, sier Warø.

Det var høsten 2016 at regjeringen åpnet for en prøveordning med amerikansk rotasjonsbasert trening og øving på Værnes. Målet for amerikanerne er å styrke kompetansen når det gjelder operasjoner i kaldt vær. En del av gevinsten er også styrket kriseberedskap knyttet til forhåndslagrene i Norge. Totalt er det snakk om 330 marinesoldater som har sitt tilhold på Værnes når de ikke øver eller opererer andre steder.

Ordningen skal evalueres i løpet av 2017. Det er ikke avklart nøyaktig når, får Adresseavisen opplyst.