Brann i kjeller av hus i Rørvik i natt

Saken oppdateres.

- Det var røykutvikling i kjelleren av boligen, og brannvesenet gikk inn med røykdykkere, sier operasjonsleder Bård Krogstad hos politiet i Trøndelag.

Alle var bekreftet ute av boligen. Og mannen som hadde vært i huset da brannen startet, fikk tilsyn av helsepersonell da han hadde pustet inn røyk og muligens pulver fra brannslukningsapparatet.

- Det viste seg at brannen hadde startet i noe papir i kjelleren. Etter at politiet hadde gjort sine undersøkelser, ble det konkludert med at huset var beboelig og at mannen som hadde pustet inn røyk, fikk overnatte der, forklarer operasjonsleder Bård Krogstad.