Flybombe med 25 kg TNT funnet på Lade

Kun én gang har Rosenborg vært like dominerende som nå: – Et svakhetstegn

Rosenborg-spiller er overrasket over Bendtners oppførsel

Slik sørger du for at daten blir en suksess

Sjefen for US Marines i Europa og Afrika: Værnes kan bli hovedbase i Europa

- Under evaluering

Ruspasient (31) dømt for vold mot seks ansatte

Fiat Chrysler tilbakekaller over én million biler

Slik sørger du for at daten blir en suksess

Saken oppdateres.

Det var like før klokka 17.00 fredag ettermiddag, at politiet ved operasjonssentralen i Sør-Trøndelag sendte ut en Twitter-melding om at det var funnet en bombe på Lade. Politiet mente det var en tysk flybombe.

Fikk bombe på grabben

Ifølge operasjonsleder var det en gravemaskinfører som fikk bomben på grabben under gravearbeid fredag formiddag.

- Bomben ble funnet der det bygges en ny bydel, mellom City Lade og det nedlagte smelteverket Fesil på Lilleby, opplyste operasjonsleder Bernt Tiller til Adresseavisen.

Forsvaret ble varslet om funnet og sendte en bombegruppe til stedet.

- Bomben inneholder trolig 25 kilo TNT, ifølge Tiller.

Sperringer

Politiet satte opp vakthold og sperringer på funnstedet, men det var aldri aktuelt å evakuere beboere i området.

Litt før klokka 18.00 konkluderte forsvaret med at bomben var stabil, slik at den kunne fraktes til Leksdal skytefelt i Stjørdal for å bli uskadeliggjort der.

Funn fra krigen

Området der den nye bydelen bygges, var nærmest utmark under 2. verdenskrig. I Haakon 7. gate lå flyplassen på Lade, som var okkupert av tyskerne.

- Tidligere i vår ble det funnet en stridsvogn under graving i samme område, og det kan ikke utelukkes at man gjør flere funn fra krigens dager her, sier operasjonsleder Bernt Tiller.