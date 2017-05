Kun én gang har Rosenborg vært like dominerende som nå: – Et svakhetstegn

Saken oppdateres.

Fredag ble det kjent at det amerikanske marinekorpset har planer om å doble sitt nærvær på Værnes. Det skrev det amerikanske nyhetsnettstedet military.com .

- Dobling av styrken

Den norske regjeringen har allerede en avtale med amerikanske myndigheter om at inntil 330 marinesoldater fra USA kan drive «rotasjonsbasert øving og trening» i Norge i år.

Military.com antyder at det er snakk om en dobling av dagens styrke på Værnes.

– Vår nåværende styrke i Europa er satt til om lag 650 marinesoldater, og denne styrken kan bli plassert her, sier sjefen for det amerikanske marinekorpsets styrker i Europa, general Niel E. Nelson, i et intervju med military.com .

- Ikke i konflikt med basepolitikken

Adresseavisen stilt flere spørsmål til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide angående en mulig endring, men statsråden ønsker kun å gi en uttalelse via epost:

- USMC (United States Marine Corps, red.anm.) sin rotasjonsbaserte trening og øving på Værnes er en prøveordning som fungerer godt i dag, og som er under evaluering. Den bilaterale avtalen med USA om forhåndslagring og forsterkning ble fornyet av Stortinget i 2006. Stortinget la til grunn at «den nye avtalen åpner for utstrakt amerikansk øvingsaktivitet i Norge. Dette er viktig for det norske forsvaret, men også for våre allierte, og avgjørende for evnen til å ivareta sentrale allianseforpliktelser», skriver forsvarsministeren og legger til:

- USMC sin trening og øving i Norge er ikke i konflikt med basepolitikken, og både USA og andre allierte har i flere tiår drevet regelmessig øvingsaktivitet i Norge.

Avviste andre planer

I forbindelse med Høyres landsmøte tidligere i vår, intervjuet Adresseavisen Eriksen Søreide om US Marines på Værnes.

Den gangen sa hun:

- Jeg har forståelse for at det er entusiasme på amerikansk side for samarbeidet og opplegget US Mariens har på Værnes og i Norge. Dette kom særlig til uttrykk etter den store vinterøvelsen «Joint Viking» i Troms og Finnmark i mars. Tilbakemeldingene så langt har vært positive fra alle involverte.

På spørsmål om det fantes planer om en endring av denne tilstedeværelsen, svarte statsråden:

- Foreløpig har vi ingen konkrete planer om hverken videreføring, utvidelse eller forlengelse på Værens. Det vi gjør nå er å evaluere årets opplegg. Det har vi startet med, siden det er rimelig å ha en avklaring på dette i god tid før årsskiftet.

