Fikk illebefinnende, fire biler skadd

Saken oppdateres.

Ti på fem lørdag ettermiddag varslet politiet at to biler er skadd i et trafikkuhell. Innsatsleder Øystein Nyberg sier til Adresseavisen at en sjåfør trolig fikk et illebefinnende idet han skulle kjøre ut fra parkeringsplassen på Hell. Bilen skjenet ut til siden og tre andre kjøretøy fikk også skader.

- Det er kun materielle skader, ikke personskader, opplyser Nyberg.

Den eldre mannen er tatt hånd om av helsepersonell. Han var bevisstløs da folk kom til.

- Han er i live, understreker innsatslederen.

Bilen skal ikke ha hatt høy hastighet.