Kjørte bilen i grøfta med 3,1 i promille

Saken oppdateres.

Ifølge dommen i Inntrøndelag tingrett kjørte hun med svært høy promille på dagtid. Kvinnen kjørte i grøfta. Det oppstod kun materielle skader, men kjøreturen kunne fått langt alvorligere konsekvenser.

Fengselsstraff

- Retten har under noe tvil kommet til at straffen skal settes som foreslått til fengsel i 36 dager. Tvilen skyldes at siktede er alene med omsorgen for et barn. Uten tilståelse ville fengselsstraffen blitt satt til 45 dager, heter det i dommen fra tingretten.

5000 kroner i bot

I tillegg får kvinnen en bot på 5000 kroner og er fratatt førerkortet for tre år. Kvinnen som bor i en kommune i Nord-Trøndelag, er tidligere ustraffet.

Analysen av blodprøven som ble tatt to timer etter kjøringen viste et alkoholnivå på 3,18 i promille. Vegtrafikkloven sier at straffen for kjøring med over 1,2 i promille medfører bot og ubetinget fengsel.

- Kjøreturen hun nå dømmes for skjedde på dagtid, på trafikkert vei og over en ikke ubetydelig strekning. Hun har ved sin handling utsatt seg selv og sine medtrafikkanter for betydelig fare. Det fremstår som tilfeldig og utenfor siktedes kontroll at kjøreturen ikke fikk langt alvorligere konsekvenser. Disse forholdene vektlegges i skjerpende retning ved straffeutmålingen, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett.

Livsfarlig

Ifølge promille.no medfører en promille på mellom 3,0 og 3,9 svekkelse av blærekontroll, åndedrett og hjerterytme og kan medføre alvorlig depresjon, tap av bevissthet og død.

Også annen kvinne dømt

En annen kvinne bosatt i Nord-Trøndelag er dømt til 21 dagers fengsel og en bot på 15 000 kroner for kjøring med en promille på 1,19. Også her endte kjøreturen i grøfta med store materielle skader. Kvinnen kan ta ny førerprøve om to år for å få tilbake sertifikatet.

